Attaques en mer Rouge : 5 choses à savoir sur les rebelles Houthis au Yémen

Une coalition internationale a été créée pour contrer les nombreuses attaques des Houthis en mer Rouge. Ce groupe armé a acquis depuis 2014 une influence croissante au Yémen. En conflit avec le gouvernement de la République du Yémen, les Houthis ont infiltré l'ensemble des réseaux de pouvoir.

Alors que des attaques de navires se sont multipliées en mer Rouge, une coalition internationale a été formée à l'initiative des États-Unis. Elle compte désormais plus de 20 pays, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada ou l'Espagne. Ces nations se sont réunies afin de former un front commun pour faire cesser ces attaques, mais aussi enjoindre l’Iran à cesser "son soutien" aux opérations des Houthis, à l'origine de ce regain d'instabilité. L'occasion de se pencher plus en détails sur ce groupe armé qui conteste au gouvernement du Yémen son autorité et a accru son emprise sur le pays depuis 2014.

Qui sont les Houthis ?

Les rebelles Houthis font partie des acteurs centraux de la guerre civile qui divise le Yémen depuis 2014. Ils forment une organisation armée qui est devenue au fil du temps une entité politique, avec une importante composante religieuse. Les Houthis se réclament du zaïdisme, une branche du chiisme, et sont soutenus au Moyen-Orient par l'Iran.

Les Houthis tirent leur nom d'un chef religieux, Badreddine al-Houthi, et de son fils Hussein. Ce dernier, prédicateur influent, a été tué par l'armée yéménite en 2004. Il y a dix ans, les Zaïdites représentaient environ un tiers de la population yéménite, à majorité sunnite.

Où exercent-ils leur domination ?

Les rebelles (zaïdites) houthis sont à l'origine implantés dans les régions montagneuses du nord-ouest du Yémen, à la frontière de l’Arabie saoudite. C'est dans cette zone, et plus précisément depuis leur fief de Sa'dah, qu'ils ont consolidé puis étendu leur influence au cours des années 2010. La guerre civile de 2014 a mis sur le devant de la scène ce groupe armé, opposé au gouvernement de la République du Yémen.

Malmené, le pouvoir yéménite avait reçu en 2015 le soutien une coalition internationale menée par l'Arabie saoudite, dans le but de restaurer son autorité. Cette opération a été un échec et les Houthis ont progressivement gagné du terrain, allant jusqu'à contrôler la capitale Sanaa. Les rebelles ne contrôlent qu'une partie du territoire du Yémen, mais ils sont devenus des acteurs incontournables, ayant massivement infiltré les institutions et les différents rouages de l'État. Notons que le pouvoir en place s'est délocalisé plus au sud, du côté d'Éden, et que le président du Conseil de direction présidentiel, Rachad al-Alimi (en poste depuis 2022), a quitté le pays pour vivre en exil en Arabie saoudite.

Comment les Houthis ont-ils étendu leur influence ?

Si les Houthis ont renforcé leur pouvoir par la force et les armes, ils ont aussi tiré profit de tensions latentes qui couvaient depuis 1990 et l'unification du Yémen. Cette année-là, la République démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud) a fusionné avec la République arabe du Yémen (Yémen du Nord) pour former le pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de République du Yémen.

Cette unification s'est révélée délicate, en particulier à cause du sentiment d'exclusion et de marginalisation ressenti par les populations chiites du nord-ouest du pays, que ce soit sur le plan politique, économique ou religieux. Le ressentiment croissant à l'égard du pouvoir central et de ses dirigeants sunnites a conduit à un premier conflit en 2004, la guerre du Sa'dah, avant que la guerre civile de 2014 ne lui succède dix ans plus tard, voyant cette fois les Houthis infiltrer l'État.

Pourquoi ce regain de violence en mer Rouge ?

Si les violences sont persistantes au Yémen depuis une décennie, le conflit en Israël et le Hamas a accentué les tensions et conduit à une série d'attaques contre des navires en mer Rouge. Les bateaux visés transitent par le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, situé entre la péninsule arabique de l'Afrique. Une zone pour le moins stratégique puisqu'elle représente 40% du commerce maritime mondial. Les rebelles Houthis expliquent que leurs agissements constituent des représailles aux bombardements menés à Gaza. Ils visent ainsi tout navire "ayant des liens avec Israël". Comprendre : ceux qui font route vers l'État hébreu ou qui sont affiliés à des pays considérés comme alliés d'Israël.

La proximité des Houthis avec l'Iran est importante à rappeler. Téhéran apporte en effet un soutien actif aux rebelles, à l'instar de celui fourni au Hamas ou au Hezbollah. Les Houthis se revendiquent d'ailleurs membres d'un "axe de la résistance" contre Israël. Un axe dont le Premier ministre houthi Abdelaziz ben Habtour explique qu'il "s'étend de Téhéran à la Palestine, en passant par Bagdad, Sanaa, Damas et Beyrouth". Cette région forme un "croissant chiite", une zone d'influence que met en avant l'Iran et dont Téhéran entend assumer le rôle de garant. Israël, en toile de fond, est érigé en ennemi historique.

Que réclament les Houthis ?

Si les Houthis restent pleinement engagés dans leur lutte contre le gouvernement sunnite de la République du Yémen, ils se disent prêts à cesser leurs attaques en mer Rouge contre des navires sous certaines conditions. Un responsable houthi a ainsi fait savoir cette semaine que ces violences s'arrêteraient à conditions qu'Israël "cesse ses crimes et que la nourriture, les médicaments et le carburant parviennent à la population assiégée" de la bande de Gaza.

Cette requête ayant peu de chance d'être entendue, la coalition internationale veille désormais à garantir la sécurité des embarcations dans la zone. Un responsable du Pentagone a qualifié les Houthis de "bandits sur l'autoroute internationale qu'est la mer Rouge". Il a ajouté que la coalition militaire avait pour mission de "faire office de gendarme routier, patrouillant en mer Rouge et dans le golfe d'Aden pour répondre aux (appels de) bateaux commerciaux qui passent par cette voie internationale vitale, et les aider si besoin".