La Russie dit avoir abattu deux drones à Moscou, et accuse Kiev d'avoir cherché à tuer Vladimir Poutine

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent un petit nuage de fumée s'élevant au-dessus de la résidence du président russe. Des images ont aussi montré des flammes sur une coupole du Kremlin. "On ne sait pas exactement quand cela s'est produit, et si ça s'est produit, mais des chaînes Telegram diffusent ce qui ressemble à des tirs anti-aériens au-dessus du Kremlin", a notamment commenté sur Twitter Max Seddon, correspondant du Financial Times à Moscou. Selon le média ukrainien KyivPost, deux explosions sont survenues dans la nuit au sein du site. "La Russie se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion où et quand elle le jugera nécessaire", a affirmé l'agence de presse russe RIA Novosti, citée par The Guardian.