Macron en Chine, la Finlande entre dans l'Otan... Le point sur la situation en Ukraine

La Finlande officiellement membre de l'Otan. La Finlande est devenue mardi le 31e membre de l'alliance militaire, après que l'ensemble des pays membres ont ratifié sa candidature. Avec l'invasion russe en Ukraine, la Finlande et la Suède, qui a pour l'instant le statut de pays invité, avaient demandé à adhérer à l'Otan, tournant la page de leur politique de non-alignement militaire en vigueur depuis les années 1990. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a salué une "journée historique" pour l'Otan et s'est laissé "tenter de dire que c'est peut-être la seule chose pour laquelle on peut remercier Poutine, parce qu'il a, une fois de plus, précipité quelque chose qu'il disait vouloir éviter en agressant" l'Ukraine".

Le journaliste détenu en Russie en "bonne santé". Les avocats d'Evan Gershkovich, journaliste américain du Wall Street Journal arrêté en Russie la semaine dernière, ont pu le rencontrer mardi en prison. Il est "en bonne santé" et "reconnaissant pour l'afflux de soutien venant du monde entier" a indiqué le journal qui a réitéré son appel à "une libération immédiate". Accusé d'espionnage par la Russie, il a été placé en détention provisoire au moins jusqu'au 29 mai, une décision pour laquelle il a fait appel.