Jérusalem : nuit de violences à la mosquée Al-Aqsa, des roquettes tirées vers Israël

"Ce soir, alors que la police œuvrait pour permettre à un grand nombre de musulmans de célébrer le mois du ramadan et d'arriver dans la Vieille Ville de Jérusalem et sur le mont du Temple, plusieurs jeunes hors-la-loi et agitateurs masqués ont apporté à l'intérieur de la mosquée des feux d'artifices, des bâtons et des pierres", écrit la police israélienne dans un communiqué.

"Ces meneurs s'y sont barricadés plusieurs heures après [les dernières prières du soir] afin d'attenter à l'ordre public et de profaner la mosquée", poursuit-elle, tout en y scandant "des slogans incitant à la haine et à la violence." Les forces de l'ordre ont "arrêté les émeutiers", avant d'indiquer quelques heures plus tard que "plus de 350" personnes avaient été interpellées sur l'esplanade des Mosquées.

Après l'annonce des affrontements à la mosquée Al-Aqsa, plusieurs roquettes ont été tirées à partir du nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Cinq d'entre elles ont été "interceptées par la défense anti-aérienne", indique l'armée israélienne, et quatre sont tombées dans des zones inhabitées. L'armée a fait état du déclenchement de sirènes d'alerte dans plusieurs zones urbaines israéliennes des environs de la bande de Gaza.