Après un mois de guerre, plus d'un Soudanais sur deux "a besoin" d'aide humanitaire

Une situation humanitaire chaotique. Depuis le 15 avril, le Soudan est plongé dans une guerre civile, mettant aux prises l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane, au pouvoir depuis le putsch de 2021, et les paramilitaires de son numéro 2 et désormais rival, Mohamed Hamdane Daglo, chef des Forces de soutien rapide (FSR). En l'espace d'un mois, les combats, qui se concentrent dans la capitale Khartoum, ont fait près d'un millier de morts. En parallèle, ces heurts sanglants ont fait environ 840.000 déplacés à l'intérieur du pays et 220.000 réfugiés, aggravant la crise humanitaire.

Plus d'un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire, a annoncé l'ONU, mercredi 17 mai, alors que les efforts diplomatiques internationaux pour décrocher une trêve demeurent vains. "Aujourd'hui, 25 millions de personnes - plus de la moitié de la population du Soudan - a besoin d'aide humanitaire et de protection", a indiqué le responsable des Affaires humanitaires à l'ONU, Ramesh Rajasingham. Avant la guerre, lancée le 15 avril, déjà une personne sur trois souffrait de la faim dans ce pays d'Afrique du nord-est, l'un des plus pauvres au monde, où vivent 45 millions d'habitants.