Interrogations autour d’un couple russe en Suède arrêté pour espionnage

Du contre-espionnage qui aurait été rendu possible par les activités professionnelles du couple, qui possède plusieurs entreprises en Suède dans les équipements navals et aéronautiques, les ordinateurs et services informatiques, ou encore le développement de programmes et de financement de projets commerciaux. Et comme le révèle Aftonbladet, l’une de ces sociétés était en réalité gérée par un ancien colonel russe du GRU, via une société basée à Chypre. De quoi largement intriguer les enquêteurs, qui avaient déjà perquisitionné le domicile du couple en 2016, dans le cadre d’un simple contrôle fiscal, selon le Dagens Nyheter.

Le média d’investigation Bellingcat a cherché à en savoir plus sur l’entourage des suspects, et notamment leur voisinage… en Russie. Car il s’avère que le couple possède un appartement à Moscou depuis 1999, sans que l’on sache s’il y a vécu. Reste que le profil de certains occupants du même immeuble a de quoi surprendre. Par exemple, l’homme vivant au même étage que les suspects, au bout du couloir, n’est autre que Denis Sergeev, officier du GRU impliqué dans l’affaire de l'empoisonnement de Sergueï Skripal, en mars 2018. Deux autres occupants de l’immeuble sont liés de près au GRU puisqu’ils y ont travaillé ou ont collaboré avec ses services.