Nancy Pelosi à Taïwan : cinq questions autour du regain de tensions entre les États-Unis et la Chine

Pourquoi la Chine réagit-elle si durement à la visite de Nancy Pelosi ?

Les éléments de langage chinois de ces derniers jours sont classiques et il était attendu qu'en amont de la visite en Asie de Nancy Pelosi, la Chine soit extrêmement dure, critique et menaçante. Le déplacement à Taïwan, lui, pourrait avoir un impact structurel, car la dernière visite du speaker de la Chambre des représentants - à l'époque Newt Gingrich - remonte à 1997. Nous sommes 25 ans plus tard et le rapport de force a évolué en faveur de la Chine, laquelle peut aujourd'hui sanctionner Taïwan - et même les États-Unis - de façon beaucoup plus forte qu'à l'époque.

Il y a aussi un aspect conjoncturel à cette visite : d'une part, le 20e congrès du parti aura lieu dans quelques mois à Pékin. Dans ce cadre-là, Xi Jinping veut apparaitre en contrôle, mais aussi comme ayant rendu la Chine presque plus forte que les États-Unis. Cette dimension de politique intérieure est très importante. Soulignons aussi qu'il y a eu un coup de téléphone, il y a quelque jours, entre Xi Jinping et le président Biden, dans lequel le premier, indirectement, menaçait les États-Unis dans le cas où cette visite se produisait. Ce déplacement vient donc déstabiliser Xi Jinping, qui doit rétablir son autorité et sa crédibilité.