Avortement aux États-Unis : "La Cour suprême est dans une démarche totalement idéologique"

La Cour suprême, entre les mains des conservateurs, pourrait-elle assouplir ses positions à court ou moyen terme ?

Non, les juges les plus conservateurs sont dans une course pour revenir au XIXe siècle. Il y a eu, ces jours-ci, un arrêt sur le lien entre les écoles et l'État, accordant de la place à la religion. Un autre sur le port des armes dans l'espace public. Il va y avoir d'autres décisions sur le climat, sur l'immigration, la protection des transgenres… Ils sont en train de démanteler 50 ans de droit américain. Ils ne vont pas s'assouplir, ils sont jeunes pour beaucoup d'entre eux. Quand on sait qu'ils sont nommés à vie…

Joe Biden ne peut même pas brandir la menace d'une révision de la composition de la Cour. En effet, le nombre de juges, comme le fait qu'ils sont nommés à vie, n'est pas dans la Constitution. Cela pourrait faire l'objet de débats parlementaires. L'issue serait certes nulle, mais pas forcément sans effet : en 1937, Franklin Roosevelt voyait toutes ses lois sur le New Deal retoquées par la Cour suprême. Jusqu'au jour où il avait menacé de faire nommer 15 juges, avec un système de rotation. Cela n'a pas abouti, mais bizarrement, à partir de ce moment, la Cour a laissé passer ses lois…