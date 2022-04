Confinement à Shanghai : "Les portes sont surveillées jour et nuit", raconte une expatriée

Alors que les habitants ne sont pas autorisés à sortir, et que les magasins sont fermés, le gouvernement chinois a mis en place des systèmes de distribution de nourriture, à la charge de l'État. Malgré tout, les ravitaillements ne sont pas réalisés de façon régulière, et ne prennent pas en compte le nombre de personnes dans chaque foyer : "En trois semaines, j'en ai eu deux. J’ai eu un gros sachet de légumes, un litre d’huile et du lait. Par exemple, aujourd’hui, j’ai reçu du papier toilette devant ma porte", explique Agnès, 54 ans.

Ces approvisionnements restent insuffisants pour nourrir la population. Alors, les résidents peuvent commander leurs courses sur Internet et se les faire livrer. Mais depuis quelques semaines, certains rencontrent des difficultés à s'approvisionner en produits frais. En cause, notamment, le manque de personnels chargés de livrer les marchandises. Alors, des réseaux d'entraides se créent, "comme celui des expatriés, poursuit notre interlocutrice. Parfois, des voisins chinois nous aident. Certains mettent des sacs de farine dans les ascenseurs. On les récupère. Il y a beaucoup de solidarité, et ça fait chaud au cœur."