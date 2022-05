"Si votre enfant était positif, vous étiez séparés" : un Français raconte ses 51 jours de confinement à Shanghai

4000 cas sont encore à déplorer, après avoir dépassé les 25.000 fin avril, "mais ça reste encore beaucoup trop pour les autorités", regrette Marc, dont la préoccupation principale au quotidien a longtemps été l'accès à la nourriture. "Les trois premières semaines ont été très dures parce qu'aucune livraison n'était possible. On a d'abord vécu sur nos réserves, notamment 4 kg de pâtes, qui se sont finies très rapidement. Et après, on ne mangeait plus qu'une fois par jour. Essentiellement du riz puisqu'on en avait stocké 30 kg. Sans aucun produit frais, ni viande, ni poisson, ce qui est très dur pour les enfants qui sont en pleine croissance. On a aussi dû se débrouiller sans couches pour le petit dernier", raconte-t-il.

Aujourd'hui, l'étau se desserre un peu : "Depuis 10 jours, les livraisons marchent mieux, mais on ne peut toujours pas commander par nous-mêmes. C'est le quartier qui s'en occupe, car il faut au minimum 50 à 100 commandes, sinon personne ne livre. De plus, on ne reçoit que de 'la nourriture essentielle', comme ils disent. Ce sont principalement des produits secs et un peu de viande ; cela n'inclut pas l'eau en bouteille, trop lourde à porter, alors qu'ici l'eau du robinet n'est pas potable. Alors, il faut la faire bouillir avant de la boire. Par ailleurs, le gouvernement local nous envoie, une fois par semaine, un panier avec un peu de nourriture, mais ce n'est quasiment rien. La dernière fois, on a eu trois pommes et deux pommes de terre !", détaille ce Français.