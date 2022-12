EXCLUSIF LCI - Selon Volodymyr Zelensky, le nombre d'enfants déportés en Russie "est impressionnant"

Invité exceptionnel ce vendredi 16 décembre de Darius Rochebin sur LCI, le président ukrainien attire l'attention sur le sort des enfants dans ce conflit. Selon Volodymyr Zelensky, des milliers d'entre eux sont déportés vers la Russie. "On a des chiffres impressionnants", prévient le chef de l'État. "On parle de 50 000 à 200 000 enfants, dont on connait les détails : les noms, les dates de naissance, etc.".