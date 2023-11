Guerre contre le Hamas : au cœur de Gaza City, l'armée israélienne va vivre "le pire des combats possibles"

Que peut espérer l'armée israélienne dans Gaza ?

Son objectif est de conquérir toute la zone. Il faut qu'elle couvre entièrement Gaza nord, puis certainement le sud dans un deuxième temps. L'armée israélienne va fouiller la zone autant que possible pour y détruire le maximum d'équipements du Hamas. Elle va traquer les infrastructures, essayer d'éliminer le plus de combattants du Hamas et détruire les bases et les tunnels. Tout cela peut prendre du temps.

Quels sont les risques d'une telle opération ?

Les risques sont très élevés. Les combats sont violents. En 2014, lors de la précédente pénétration de l'armée israélienne, qui était beaucoup moins importante, Tsahal perdait trois soldats par jour, la résistance du Hamas était une surprise. Là, six soldats sont tués chaque jour. Cela montre que les combats sont encore plus durs. En face, les combattants du Hamas tiennent, font du harcèlement, attaquent par petits commandos... C'est le pire des combats possibles, d'autant que l'espace à fouiller est très vaste. Et dans le même temps, la population civile reste très largement présente : il y a beaucoup plus de civils dans la zone que de combattants du Hamas.