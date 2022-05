Guerre en Ukraine : comment expliquer les divergences entre les États-Unis et l'Europe ?

Pourquoi voyez-vous dans les divergences entre Européens et Américains un "partage des tâches" ?

D'abord géographiquement, il y a une évidence à rappeler, c’est qu’un océan sépare les Européens et les Américains. C’est ce qui a inspiré à ces derniers la doctrine "lead from behind", c'est-à-dire diriger, mais de loin. Les États-Unis mettent certes énormément d’argent, avec une méga-enveloppe qui va avoisiner les 40 milliards de dollars supplémentaires d’aide à l’Ukraine. Mais ceux qui sont exposés le plus directement à ce conflit, ce sont bien les Européens, à commencer par les pays les plus à l'est. L’impact sur les économies, la dépendance aux hydrocarbures russes, c’est quand même l’Europe qui la vit le plus frontalement.

Pour moi, il n’y a cependant pas l’expression d’un désaccord de fond. La rhétorique de Biden est certes plus radicale, plus morale aussi, comparée au refus d’Emmanuel Macron d’endosser le terme de génocide pour qualifier les atrocités russes. Il y a donc des différences spectaculaires au niveau du langage, mais ça ne veut pas dire que ça ne s’inscrit pas dans une stratégie globale cohérente. Que Poutine ait un genou à terre ou non, à un moment donné il faudra bien qu’il y ait une négociation, et pour cela il faudra un interlocuteur. On ne peut pas, indépendamment des crimes de guerre perpétrés par l’armée russe en Ukraine, décréter que cet interlocuteur sera quelqu’un d’autre que Poutine. Je n’adhère pas à l’hypothèse que la divergence d'approche serait le signe d’une fracture entre l’Europe occidentale et les États-Unis, qui en sont conscients.