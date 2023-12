INTERVIEW - Guerre en Ukraine : Kiev pourrait-elle se passer du soutien militaire des Occidentaux ?

L'Ukraine voit le soutien à sa guerre fléchir du côté de ses alliés. Que ce soit aux États-Unis ou au sein de l'Union européenne, des voix s'élèvent pour que l'aide militaire apportée au pays en guerre cesse. Or, Kiev a un "besoin vital" d'aide, rappelle l'expert militaire Pierre Servent.

L'Ukraine est-elle en train de perdre ses soutiens ? Tandis qu'aux États-Unis, le Congrès se divise sur une nouvelle aide à Kiev, le Conseil européen pourrait ne pas voter une nouvelle enveloppe financière au pays en guerre, le Premier ministre hongrois Viktor Orban menaçant d'y apposer son veto. En difficulté face à la Russie après l'échec de sa contre-offensive cet été, Kiev pourrait perdre en cette fin d'année ses plus grands appuis. L'expert militaire Pierre Servent rappelle pourtant que le pays pourra difficilement sans s'en sortir seul, tant le déséquilibre est important face à la Russie. Explications dans l'interview ci-dessous.

Depuis le début de la guerre, les pays qui soutiennent Kiev se sont engagés à hauteur d'au moins 246 milliards d’euros sur le plan militaire, financier ou humanitaire. Mais cette dynamique de soutien semble aujourd'hui en perte de vitesse. Quelles conséquences cela pourrait avoir sur la situation ukrainienne ?

L'Ukraine a un besoin vital de l'aide de ses soutiens. En tout, il y a une cinquantaine de pays qui aident l'Ukraine sur le plan financier, soit directement pour l'armement, soit pour aider l'économie ukrainienne. Si les mannes européenne ou américaine, qui sont les deux principales, venaient à se tarir, c'est certain que pour l'Ukraine, les conséquences militaires seraient graves. Cela introduirait un déséquilibre important face à la Russie.

Néanmoins, je ne suis pas certain que cette hypothèse noire se réalise parce que je ne pense pas que les Européens vont continuer à aider l'Ukraine. La question se pose peut-être plus pour les Américains. Je ne vois pas ce soutien s'arrêter tout de suite, mais probablement après la prochaine élection présidentielle, surtout si c'est un Républicain qui est élu.

Il faut donc absolument que le soutien international se poursuive et pour aller plus loin, il faudrait que les Européens se préparent dès aujourd'hui à assumer seuls le fardeau de l'aide à l'Ukraine. Il ne faut pas que l'UE réagisse l'année prochaine, après les élections américaines. Cela demande de gros efforts et donc une mise sous tension des industries d'armements européennes à un niveau encore plus important que ce qui a été fait. Mais l'Union européenne devrait se préparer dès aujourd'hui à une défaillance américaine.

Le gouvernement ukrainien serait donc incapable de se passer de cette aide étrangère ?

Je crois qu'il est important de garder en mémoire le début de la guerre. L'Ukraine, quand elle a été attaquée, en février 2022, a résisté à l'attaque russe. Et les Ukrainiens sont parvenus à résister à l'attaque de cette armée, qui était souvent présentée comme la 2ᵉ ou la 3ᵉ armée du monde, avec ses propres ressources et avec un certain nombre d'outils militaires. Notamment de missiles anti-chars qui avaient été fournis par les Américains et les Anglais. Mais c'est vraiment l'armée ukrainienne, les civils ukrainiens, je pense à des spécialistes de drones, qui se sont mobilisés et qui sont parvenus à casser les dents de l'ours russe. C'est pour souligner que la capacité de résilience, de résistance ukrainienne est très forte.

Dans une guerre longue, où la consommation de munitions est extrêmement importante, il est certain que si l'aide des soutiens à l'Ukraine se réduisait alors que du côté russe, il y a un effort pour augmenter son potentiel militaire, cela deviendrait de plus en plus difficile pour les Ukrainiens à faire face sur le terrain. Ils ne pourraient pas rester dans une balance de combat, de puissance leur permettant de faire face à l'agression russe.

L'Ukraine, en difficulté sur le terrain

On voit bien par ailleurs que cette capacité de résilience ne fait pas tout. Les Ukrainiens aujourd'hui ne parviennent plus à faire avancer la ligne de front.

Pour élargir la focale, je rappelle qu'après presque deux ans de guerre, les Russes, eux, n'occupent que 17,5% du territoire. C'est évidemment 17,5% de trop, mais cela reste un énorme échec pour l'armée russe, compte tenu de la disproportion des moyens. 140 millions d'habitants d'un côté, 40 de l'autre. Une puissance nucléaire d'un côté, une puissance qui n'est plus nucléaire de l'autre, parce que l'Ukraine a redonné ses armements nucléaires à la Russie, en 1994, en échange de la reconnaissance intangible de ses frontières.

Néanmoins, la situation est quand même difficile sur le terrain et les besoins ukrainiens sont importants dans plusieurs domaines. Il y a surtout un manque de munitions, comme les obus de 150 mm. Il y a une énorme consommation de munitions. Les Russes, de ce côté-là, ont des outils qui ne sont pas nécessairement très sophistiqués, mais qui ont une capacité à tapisser le théâtre de combats de centaines de milliers de roquettes et de missiles. L'Ukraine a par ailleurs besoin de munitions pour alimenter ses systèmes de défense sol-air, nécessaires pour protéger son ciel des frappes russes. Tous ces systèmes de défense sol-air fonctionnent bien, mais consomment aussi énormément de munitions.

Il y a aussi des problèmes du côté du recrutement. Évidement, le réservoir humain de l'Ukraine, par rapport à la Russie, est plus modeste. Mais on voit des fléchissements du côté ukrainien. Il y a eu beaucoup de corruptions dans des centres de formation pour permettre à certains jeunes d'éviter la conscription. Le moral est encore important parce que les Ukrainiens combattent pour leur survie. L'esprit patriotique est toujours aussi fort, mais au bout de deux ans de guerre, il y a des fléchissements. Et il y a un autre point qui est visible dans la société ukrainienne, ce sont les très nombreux blessés. Au-delà de l'armement, le recrutement et l'humain sont des défis majeurs pour l'Ukraine.