INTERVIEW - "J'y réfléchis" : Benjamin Netanyahu évoque la livraison d'un système de défense à l'Ukraine

Au Moyen-Orient, malgré l'escalade de la violence, le gouvernement israélien ultra-conservateur refuse toujours de négocier avec l'autorité palestinienne et a choisi de discuter directement avec les pays arabes. Un processus de normalisation est ainsi envisagé avec l'Arabie Saoudite, alors qu'il était encore impensable il y a peu.

"Je serais ravi si ça devrait arriver", réagit le Premier ministre israélien, "ça amorcerait la fin du conflit israélo-arabe, et ça faciliterait une fin réaliste et satisfaisante du conflit israélo-palestinien". Benjamin Netanyahu nous confirme que "la porte est ouverte", et estime que la balle est désormais dans le camp de Riyad. Il espère même qu'un accord pourrait être conclu dès cette année.