VIDÉO - "Une justice de marionnettes" : condamnée en Russie, la journaliste Marina Ovsiannikova annonce sur LCI qu'elle va faire appel

Sur un plan plus personnel, Marina Ovsiannikova indique qu'"une partie de [sa] famille vit en Ukraine. Et une partie vit en Russie." C'est notamment le cas de sa mère et de son fils. "Mais ils ont coupé tout lien avec moi, je ne sais pas si c'est de leur propre gré ou s'ils ont subi des pressions. Ma mère a témoigné contre moi. Elle est de la génération Poutine, elle est complètement prise dans la propagande russe, donc elle partage complètement cette ligne. Elle me considère comme traitre à la patrie et c'est pour ça qu'elle a témoigné contre moi."

Désormais, la journaliste se veut combative. "Je ne me résigne pas à mon sort, je me bats. Dans ce combat, je réunis autour de moi d'autres personnes, d'autres exilés qui ont fui la Russie sous la menace des répressions ou d'une sentence."