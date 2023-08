L'UE est "très avancée" sur la livraison d'un million d'obus à l'Ukraine, indique Thierry Breton sur LCI

Le Commissaire européen sépare cette promesse en deux volets. L'UE va d'abord "fournir ces munitions, principalement des obus", indique Thierry Breton. Mais l'Union tâchera aussi "d'augmenter nos capacités industrielles de Défense en Europe". Pour le moment, les ressources européennes ne permettent pas une telle production d'obus. C'est pourquoi "un plan proposé par la Commission européenne a été voté par le Parlement et les États membres" dans ce sens, afin de "pouvoir produire plus d'un million d'obus par an, d'ici un an".