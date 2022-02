Invasion de l'Ukraine : Emmanuel Macron répète sa "détermination à soutenir" la Moldavie et la Géorgie

"Nous nous tenons aux côtés de la Moldavie et de la Géorgie pour défendre leur souveraineté et leur sécurité", explique la présidence de la République. Et pour cause, ces deux anciennes républiques soviétiques comportent des territoires séparatistes totalement tournés vers Moscou. L'objectif est donc d'éviter un élargissement du conflit qui fait rage actuellement en Ukraine.

En Moldavie, par exemple, une base militaire russe est présente au sein de la région de la Transnistrie. Lors des échanges avec la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, le chef d'État français l'a convié à venir à Paris "en début de semaine prochaine" dans le cadre d'une "réunion", précisent dans un communiqué les services d'Emmanuel Macron.