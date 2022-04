Invasion de l'Ukraine : Google Maps ne censure plus certains sites sensibles de l'armée russe

En temps de guerre, la recherche d'information a toujours été un terrain d'opérations à part entière. Alors, quand le plus grand outil de cartographie en ligne rend visible certaines données stratégiques, on le vit comme une petite victoire. Ce lundi 18 avril, les forces armées ukrainiennes ont salué la décision de Google Maps d'ouvrir l'accès aux images des "installations militaires et stratégiques" de la Russie.