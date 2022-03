Invasion de l'Ukraine : utiliser le mot "guerre" est-il désormais interdit en Russie ?

Depuis le 24 février, les médias sous la tutelle du Kremlin suivent les consignes du Roskomnadzor, le service fédéral de supervision des communications. Or, celui-ci décrit le conflit actuel comme une "opération spéciale" visant au "maintien de la paix". C'est pourquoi, dès le 24 février - jour de l'invasion russe - l'outil de censure russe a menacé les "médias et autres ressources d'information". Face au "nombreux cas d'informations non vérifiées et non fiables diffusées", le message était clair. Le fait de qualifier l'opération militaire en cours d'"invasion", d'"attaque" ou de "déclaration de guerre" est considéré comme une "fausse" description des faits. Les utiliser entraine le blocage du site web incriminé. Une sanction qui s'appuie sur le "code des infractions administratives de la Fédération de Russie", qui prévoit une amende administrative et des sanctions pour quiconque "diffuse intentionnellement de fausses informations".