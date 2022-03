La marine ukrainienne a-t-elle sabordé son propre navire ?

Enfin, la photo diffusée sur les réseaux sociaux pousse à croire qu'il s'agit effectivement d'un sabordage. On ne remarque aucune trace d'impact, de combat, ou d'incendie. Mais alors pourquoi la marine ukrainienne a-t-elle fait le choix de couler le navire qui faisait sa fierté ? Dès le lendemain, le ministre de la Défense ukrainienne en personne, Oleksiy Reznikov, a affirmé que le commandant du navire avait "exécuté l'ordre de couler le navire" afin qu'il ne soit pas "capturé par l'ennemi". "Il est difficile d'imaginer une décision plus difficile pour un soldat courageux et toute son équipe. Mais nous allons construire une nouvelle flotte, moderne et puissante", a-t-il ajouté dans une publication sur Facebook.

Certains observateurs pensent que cette manœuvre permettrait également de rendre moins accessible le port de Mykolaïv, désormais assiégé. Un grand sacrifice pour retarder le plus possible l'attaque d'envergure qui menace Odessa, le plus gros port d'Ukraine.

