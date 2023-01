Lieux de pouvoir pris d'assaut au Brésil : qui sont les bolsonaristes ?

Parmi ses soutiens de manière générale, on retrouve "une certaine hétérogénéité", explique sur le plateau de LCI Silvia Capanema, historienne spécialiste du Brésil et maîtresse de conférences à la Sorbonne. "Il y a ses électeurs, et puis ses réseaux les plus proches", poursuit-elle dans la vidéo en tête d'article. Dans ces cercles se dessinent quelques profils principaux : des militants de "classe moyenne", "des personnes liées à l'agrobusiness", un secteur très puissant au Brésil, mais aussi des membres de "milices", énumère-t-elle.

Sans oublier "certains secteurs évangéliques, conservateurs et des réseaux d'extrême droite", ayant, eux aussi, apporté leur soutien à Jair Bolsonaro, qui se trouve désormais aux États-Unis, où il s'est retiré deux jours avant l'investiture de son successeur.