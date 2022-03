Guerre en Ukraine : une désinformation minutieusement organisée dans les écoles russes

Officiellement, le Kremlin a approuvé une ligne selon laquelle le conflit qu'il a déclenché au-delà de ses frontières n'est finalement qu'une question de légitime défense. La Russie a envahi l'Ukraine car "notre politique est la liberté, la liberté de choix pour chacun de déterminer indépendamment son propre avenir et l'avenir de ses enfants", indique le document. En outre, il ne s'agit pas officiellement d'un conflit si l'on en croit Moscou. Par conséquent, les enseignants doivent transmettre à leurs élèves la thèse selon laquelle la Russie ne mène qu'une "opération spéciale de maintien de la paix". Celle-ci aurait été décidée pour mettre fin au "cauchemar du génocide" contre des "millions" de Russes des régions de Donetsk et de Lougansk. Les dirigeants russes "n'aiment pas faire la guerre, créer des conflits et succomber aux provocations", ont "fait tout leur possible pour résoudre la situation par des moyens pacifiques et politiques" et ne vont "imposer rien à personne par la force", martèlent encore les autorités.