La télévision d’État russe a-t-elle appelé à la fin de la guerre en Ukraine ?

Ses propos ont ensuite été approuvés par le spécialiste Semyon Bagdasarov, qui s’est dit favorable à l’arrêt des opérations : "Laissons les Ukrainiens faire eux-mêmes cette dénazification. On ne peut pas le faire à leur place... Quant à leur neutralité, oui, on devrait la leur arracher, et c'est tout. Nous n'avons pas besoin d'y rester plus longtemps que nécessaire... Avons-nous besoin d'aller dans un autre Afghanistan, en pire encore ?" Ce dernier a ensuite prévenu des lourdes conséquences qu'auront les sanctions occidentales : "Nous devons être prêts pour un isolement total". Avant d’être interrompu par le présentateur de l’émission : "Vous dites que nous devons nous allonger et mourir ?". La scène a notamment été partagée sur Twitter, par le compte de Who, What, Why, une association soutenant le journalisme citoyen.

Les critiques émises sur le plateau n’ont donc pas été reprises, ni validées par Vladimir Soloviev, qui a eu l’occasion plus tard d’assurer que "c'est une guerre effrayante qui est menée contre nous par l'Amérique." Cela n’est pas surprenant : le journaliste est un très proche du Kremlin, ce qui lui a valu d’être visé par les sanctions européennes et interdit de visite dans ses propriétés en Italie. Son compte Twitter est aujourd’hui présenté par le réseau social comme une "publication gouvernementale de Russie". Par ailleurs, son émission a continué cette semaine de donner du crédit à la rhétorique officielle du Kremlin et à ses arguments de propagande. Par exemple, l’émission du 10 mars traitait des "biolaboratoires", ce nouvel élément de propagande selon lequel l’Ukraine possède des sites pour fabriquer des armées biologiques, et des "mensonges de l’Occident".