Nouvelles sanctions économiques, poursuite de l'offensive russe... Le point sur la situation en Ukraine

JUSQU'ALORS ÉPARGNÉES, DNIPRO ET LUTSK BOMBARDÉES. Si le nord-ouest et le centre de l'Ukraine étaient relativement à l'abri des attaques russes jusqu'à présent, quatre soldats ukrainiens ont perdu la vie ce vendredi et six autres ont été blessés au niveau de la base aérienne de Lutsk, située à une centaine de kilomètres de la frontière polonaise. Plus bas, au centre du pays, trois missiles russes ont été envoyés sur la ville de Dnipro, détruisant un jardin d'enfant, un immeuble d'habitations ainsi qu'une usine de chaussures, faisant un mort. Cette cité industrielle d'un million d'habitants présente un intérêt stratégique primordial pour l'armée russe, car elle est située sur le Dniepr, le fleuve qui marque la séparation entre l'est, en partie prorusse, de l'Ukraine et le reste de son territoire.

L'ÉTAU SE RESSERRE AUTOUR DE KIEV, KHARKIV ET MARIOUPOL. Après une progression militaire modérée de la Russie ces derniers jours, elle devrait redémarrer son offensive prochainement. Ce jeudi déjà, des chars russes sont arrivés à la lisière nord-est de Kiev, qu'ils menacent d'encercler après être avoir atteint ses faubourgs nord et ouest. Plus à l'est, à Kharkiv - deuxième ville d'Ukraine d'1,4 million d'habitants, à 50 km de la frontière russe, encerclée et frappée par d'intenses bombardements -, les forces russes "sont à présent juste à l'extérieur". L'armée russe continue par ailleurs d'assiéger la ville portuaire de Marioupol, où plus de 1500 personnes ont été tuées et où des centaines de milliers de civils n'ont pas pu être évacués. La prise de cette cité d'importance stratégique permettrait d'établir une continuité territoriale totale entre les forces russes en provenance de la Crimée, annexée par Moscou en 2014, et les troupes séparatistes et russes du Donbass (est). Quant à la région de Mykolaïv (sud-ouest) - dernier verrou avant le principal port ukrainien, Odessa, sur la mer Noire, pas encore touché pour l'instant -, elle est le théâtre de violents combats et bombardements depuis plusieurs jours.