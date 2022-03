Russie : 11.000 manifestants interpellés depuis le début de la guerre en Ukraine

Ce dimanche, à Moscou, au moins 560 personnes auraient été interpellées, selon l'ONG OVD-Info. Parmi les arrestations, se trouvent notamment l'un des responsables de l'ONG Mémorial, Oleg Orlov, et la militante réputée Svetlana Gannouchkina. L'ONG indique également que 279 personnes ont été arrêtées à Saint-Pétersbourg. Dans les grandes villes de Novossibirsk et d'Ekaterinbourg, 200 personnes ont été interpellées. Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des interpellations brutales, à coups de matraque et d'échanges violents entre les manifestants et la police.