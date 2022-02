Invasion russe : ces pays qui livrent des armes à l'Ukraine

Sans que les détails ne soient connus, la France doit participer à ce soutien, comme l'a confirmé la présidence samedi soir. Les autorités ukrainiennes avaient récemment remis une liste d'équipements militaires, notamment de défense antiaérienne et numérique, dont elle a urgemment besoin au ministère français des Armées. Lors d'un échange par téléphone vers minuit ce dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Emmanuel Macron pour "avoir répondu aux demandes de l'Ukraine en matière d'équipements militaires défensifs", selon L'Elysée.

Le ministère de la défense des Pays-Bas a indiqué avoir "expédié samedi une partie des marchandises déjà promises, notamment des fusils de précision et des casques". Dans une lettre au parlement néerlandais, il a promis qu'il fournirait "dès que possible 200 missiles antiaériens Stinger à l'Ukraine". Plus tôt dans la journée, la Belgique a annoncé fournir 2000 mitrailleuses et 3 800 tonnes de carburant à l'armée ukrainienne.

Autre pays donateur : la République tchèque, qui avait déjà approuvé un don à Kiev de 4000 obus d'artillerie, a annoncé ce samedi qu'elle enverrait "dans les heures qui viennent" à l'Ukraine un arsenal de 30.000 pistolets, 7 000 fusils d'assaut, 3000 fusils mitrailleurs et plusieurs dizaines de fusils de précision ainsi qu'un million de cartouches.