Invasion russe : plus de 21.000 crimes de guerre présumés en Ukraine

Après son invasion par la Russie le 24 février dernier, l'Ukraine enquête désormais sur plus de 21.000 crimes de guerre et crimes d'agression présumés commis par la Russie depuis le début du conflit. C'est ce qu'a affirmé la procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova, à la BBC, précisant qu'elle recevait des informations faisant état de 200 à 300 crimes de guerre par jour, commis par la Russie.

L'Ukraine affirme avoir découvert plusieurs fosses communes à Boutcha, à Borodyanka et dans d'autres villes proches de la capitale Kiev, brièvement saisies par les troupes russes. De son côté, la Russie nie toute allégation de crimes de guerre.

À ce jour, plus de 600 suspects ont été identifiés et 80 poursuites ont débuté Mais la majorité des procès risquent de se dérouler par contumace, c'est-à-dire sans la présence de la personne jugée. La procureure générale a cependant assuré que c'était une "question de justice" d'aboutir les poursuites par des procès.

Ces derniers ont déjà débuté puisqu'un premier soldat russe, nommé Vadim Shisimarin, a été condamné à la prison à vie pour avoir tué un civil non armé âgé de 62 ans. Deux autres soldats russes ont été condamnés, mardi 5 juillet, à 11 ans et six mois de prison après avoir plaidé coupables d'avoir bombardé la ville de Derhachi, dans l'est de l'Ukraine.