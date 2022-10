L'armée américaine est-elle déjà présente en Ukraine ?

Le filigrane visible sur la vidéo publiée sur Twitter ce samedi nous indique que l'auteur original est le compte TikTok d'un certain "Jacob Early Miller". Sur le profil de ce soldat, dont le pseudo n'est composé que du drapeau ukrainien et du drapeau des États-Unis, on ne trouve que douze vidéos, dont celle mise en ligne sur Twitter. Publiée le 1er septembre, elle a dépassé en un mois les 3,2 millions de vues… bien qu'elle ne donne pas beaucoup d'informations. On y voit simplement des hommes en treillis partir d'un aéroport, voler au-dessus d'un paysage enneigé, puis atterrir dans un pays visiblement plus chaud et sec. En légende, le soldat lâche un mystérieux : "Nous sommes déjà là". Et dans les hastags de ce clip aimé 273.000 fois, il cite l'Ukraine et la guerre en Ukraine.