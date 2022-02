Invasion russe : l'Otan active ses plans de défense mais "n'a aucune intention de déployer des troupes" en Ukraine

Le chef de l'Alliance atlantique a évoqué "l'envoi d'éléments" de la Force de réaction de l'Otan, uniquement dans les pays membres de l'est européen. Elle compte 40.000 soldats et est dotée d'une force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (VJTF) composée de 8000 militaires, dont 7000 Français, avec une composante aérienne placée actuellement sous commandement français. "Ce déploiement est destiné à prévenir une attaque", a-t-il ajouté, rappelant que "la mission de l'Otan est défensive et nous avertissons que toute attaque contre un allié sera considérée comme une attaque contre tous".

Ces décisions ont été prises suite des consultations tenues jeudi matin en vertu de l'article 4 du traité de Washington, selon lequel les membres de l'Alliance peuvent demander une consultation auprès du Conseil de l'Atlantique Nord "chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée". "Nos mesures sont et demeurent préventives, proportionnées et non-escalatoires", précise l'Alliance dans un communiqué.

Sur Twitter, l'Otan a indiqué que "la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie" avaient demandé l'activation de cet article, précisant que c'est la septième fois qu'il est invoqué depuis 1949. Ce fut notamment le cas lors de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 : l'Otan avait déployé environ 4500 soldats en Lettonie, en Lituanie, en Estonie et en Pologne et lancé des programmes de coopération avec l'Ukraine. Avant 2014, "il n'y avait pas de troupes alliées dans la partie orientale de l'Alliance", assure celle-ci sur son site.