Nouvelle trêve, Mig-29 polonais, pétrole et gaz russes... Le point sur la situation en Ukraine

Embargo américain sur le gaz et le pétrole russes. Le président Joe Biden a annoncé mardi avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes. Cette décision a été prise "en coordination étroite" avec les alliés des États-Unis, a-t-il précisé. Le Royaume-Uni va, quant à lui, arrêter d'ici fin 2022 les importations de brut et produits pétroliers russes, a annoncé le gouvernement.

"Mort" de Nord Stream 2. Le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, visé par des mesures de rétorsion prises par Berlin et Washington après l'invasion russe de l'Ukraine, est "mort" et ne pourra pas être "ressuscité", a déclaré mardi une responsable américaine.

Retraits. McDonald's et Starbucks ont décidé de fermer temporairement leurs établissements en Russie, tandis que le groupe français de cosmétiques L'Oréal et l'horloger suisse Swatch Group vont fermer leurs magasins.

Devises étrangères suspendues en Russie. La vente des devises étrangères sera suspendue en Russie jusqu'au 9 septembre, a annoncé mercredi dans un communiqué la Banque centrale du pays, frappé par des sanctions occidentales sans précédent en raison de l'intervention militaire russe en Ukraine.