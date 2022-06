Invasion russe : Zelensky a-t-il interdit 11 partis d'opposition en Ukraine ?

Par ailleurs, il ne s'agit pas non plus de la totalité des membres de l'opposition, contrairement à ce qu'affirme l'internaute. Si le parti arrivé deuxième aux dernières élections a en effet été "suspendu", ceux arrivés en troisième et quatrième position ("Union panukrainienne" et "Solidarité européenne"), sont toujours actifs. La plupart des partis concernés étaient d'ailleurs de petite taille, sans aucun représentant à la Rada, le Parlement ukrainien.

Reste que l'importance de certains d'entre eux n'est pas anecdotique. La "Plateforme d'opposition-Pour la vie", premier parti d'opposition, comptait en effet 44 des 450 sièges du parlement ukrainien, comme l'a rappelé le correspondant du Guardian en Russie. Par ailleurs, ensemble, trois de ces onze partis bénéficiaient d'un soutien non négligeable de la population. Au total, ils avaient obtenu 18% des voix aux dernières élections législatives du pays, en 2019.