Iran : 3 morts dans les manifestations après le décès de Mahsa Amini

La colère gronde en Iran. Trois personnes ont été tuées durant des manifestations au Kurdistan iranien, déclenchées samedi 17 septembre dans tout le pays, par la mort d'une jeune femme détenue, a annoncé, ce mardi, le gouverneur du Kurdistan. Sans donner plus de détails, il a qualifié ces morts de "suspectes, faisant partie d'un complot fomenté par l'ennemi", affirmant aussi que l'une des victimes avait été tuée par un type d'arme non utilisé par les forces iraniennes, selon l'agence de presse Fars.

Mahsa Amini, âgée de 22 ans et originaire de la région du Kurdistan (nord-ouest), a été arrêtée par la police des mœurs, le 13 septembre à Téhéran, où elle était en visite avec sa famille, pour "port de vêtements inappropriés". La jeune femme est tombée dans le coma après son arrestation et est décédée trois jours plus tard à l'hôpital, selon la télévision d'État et sa famille. Des militants assurent qu'elle a souffert d'une blessure à la tête alors qu'elle était en détention. La police iranienne a rejeté ces accusations et une enquête a été ouverte.