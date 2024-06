Les médias iraniens font état de plus de 30 arrestations dans la province du Khouzestan, au sud-ouest du pays. La police a réprimé une manifestation décrite comme "sataniste". Cette terminologie est régulièrement employée en Iran pour désigner des rassemblements tels que des concerts de hard-rock.

Un média local iranien a rapporté dans ses colonnes que les autorités du pays avaient procédé à l'arrestation de 35 personnes au cours d'un raid dans la province du Khouzestan, dans le sud-ouest de l'Iran. Une intervention de la police qui a visé le "rassemblement d'un réseau de satanistes", a-t-on appris.

Cette descente des forces de l'ordre s'est déroulée après que la police a "identifié le lieu" du rassemblement, qui comportait "des signes et des symboles du satanisme, de l'alcool et de la drogue", selon l'agence de presse iranienne Isna. Au total, pas moins de "31 hommes et quatre femmes présents sur les lieux" ont été placés en garde à vue. Des individus qui ont dans la foulée été déférés aux autorités judiciaires, selon le chef de la police de la ville de Dezful, dans le Khouzestan.

Le hard rock, un style de musique proscrit en Iran

En Iran, les autorités assimilent régulièrement à des cérémonies sataniques les concerts de musique rock, en particulier de hard rock. Des styles de musique interdits dans la République islamique. La consommation d'alcool est également proscrite dans le pays, très majoritairement musulman.

L'Agence France Presse rapporte qu'à la mi-mai, la police a arrêté plus de 250 personnes, dont trois Européens, à l'ouest de la capitale Téhéran. Il était déjà à l'époque question de réprimer des manifestations de nature "sataniste". En 2007, la police avait arrêté environ 230 personnes ayant participé à un concert de rock illégal près de Téhéran. Les individus interpellés avaient été accusés d'appartenir à un groupe d'adorateurs de Satan.