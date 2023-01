Iran : Abolqasem Salavati, ce "juge de la mort" devenu le bras armé d'un régime de terreur

Rien dans son parcours ne le prédestinait à occuper de telles fonctions. Blessé lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak en 1987, lors de laquelle il servait comme milicien, il s'est ensuite engagé dans la police, dans la province du Kurdistan. Quelques années plus tard, il a connu une ascension fulgurante au sein de l'appareil juridique étatique. Il est ensuite devenu procureur et juge en 1991 à Sanandaj, la capitale provinciale du Kurdistan.

Ce n'est qu'à l'orée des années 2010 qu'il a commencé à se faire tristement connaître, s'illustrant lors des purges consécutives au grand soulèvement populaire de 2009. C'est à ce moment-là qu'il a été nommé au tribunal révolutionnaire, une juridiction d'exception traitant des affaires les plus graves. Rapidement, sa 15e chambre s'est démarquée par son zèle et sa cruauté. Elle est "considérée comme la plus implacable et répressive", confirme au Parisien Karim Lahidji, vice-président de la fédération internationale des droits humains (FIDH).