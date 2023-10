L’hospitalisation d’une jeune fille crée l'émoi en Iran, un an après la mort de Mahsa Amini

Selon Hengaw, une ONG de défense des droits des Kurdes d'Iran, l'adolescente de 16 ans, d’origine kurde et vivant à Téhéran, est hospitalisée depuis l’agression dont elle a été victime. Et a publié une photo d’elle sur son lit d'hôpital, reliée à une sonde gastrique, la tête et le cou couverts de bandages. D’après les dernières informations ayant filtré, Armina Garavand serait "dans un état instable à l'hôpital Fajr de Téhéran, encerclée par les agents du régime qui n'autorisent même pas ses parents à lui rendre visite". Depuis, ses parents auraient accordé une interview aux médias d'État iraniens "sous une pression considérable" et "en présence d'officiers de sécurité de haut rang".

Le parallèle est inévitable avec la mort de Mahsa Amini à l’hôpital, le 16 septembre 2022, après avoir été battue par la police des mœurs pour un voile mal porté. "L'histoire se répète ; c'est la réalité du régime islamique en Iran", a déploré une avocate franco-américaine en publiant les photos des deux jeunes filles inconscientes, sur leur lit d’hôpital. Toujours selon Hengaw, "aucun des agents de police des mœurs présents le jour de l'incident d'Armita ne s'est présenté au travail". Des menaces auraient également été proférées à l’encontre des amis de la jeune fille pour ne pas commenter l’affaire en public ou sur les réseaux sociaux.