Iran : une adolescente tuée dans son école par la police, selon des enseignants

Certains des élèves qui ont "crié des slogans contre la discrimination et les inégalités" ont été "victimes de violences et d'insultes par des femmes voilées et habillées en civil", selon un communiqué du syndicat. De retour à l'école, les élèves ont été battus à nouveau, poursuit le texte publié lundi. "Une des élèves, Asra Panahi, est malheureusement décédée à l'hôpital, tandis que d'autres ont été arrêtés", racontent les enseignants, ajoutant que les coups ont plongé un autre élève dans le coma.

La télévision d'État a diffusé une vidéo de l'oncle de la jeune Asra dans laquelle ce dernier assure que l'adolescente est morte d'un arrêt cardiaque. Cité par le site Didban Iran, Kazem Mousavi, député d'Ardabil, a pour sa part déclaré qu'elle s'était "suicidée en avalant des comprimés".