Iran : Catherine Colonna demande la "libération" des "otages" français

La "libération des otages" français détenus par l'Iran. C'est ce que Catherine Colonna, la patronne de la diplomatie française, a demandé à son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian, ce mardi, en marge d'un sommet régional en Jordanie.

"Je lui ai parlé brièvement dans la salle du sommet pour lui demander à nouveau la libération immédiate des otages qui sont détenus par l'Iran et le plein respect du droit international humanitaire et du droit international en général", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet consacré à l'Irak. Catherine Colonna a ajouté avoir appelé son homologue au respect des "droits civils et politiques" en Iran et à la "non-ingérence" de Téhéran dans son voisinage.