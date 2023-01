Exécutions en Iran : Paris et Berlin demandent des comptes à Téhéran

Des convocations tous azimuts pour les représentants de Téhéran aux quatre coins de l'Europe. Avec l'annonce lundi de trois nouvelles condamnations à mort, 48 heures après l'exécution de deux manifestants, l'Iran a suscité une nouvelle vague de condamnations internationales. Notamment à Paris.

Le ministère français des Affaires étrangères a, en effet, annoncé qu'il allait convoquer lundi le chargé d'affaires iranien à Paris "pour lui signifier" sa "plus ferme condamnation" des exécutions et de la répression actuelle en Iran. Dans une déclaration écrite, le quai d'Orsay rappelle l'avoir fait à "plusieurs reprises par divers canaux auprès des autorités iraniennes". "Nous avons suivi avec la plus grande attention la manifestation organisée hier devant l'ambassade de France à Téhéran, qui n'avait rien de spontané", a par ailleurs réagi le ministère.