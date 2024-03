Iran : depuis sa prison, l'appel pressant de la Nobel de la paix Narges Mohammadi à l'ONU

La militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi a reçu le prix Nobel de la paix en décembre dernier. Emprisonnée dans son pays depuis 2021, elle est aujourd’hui en proie à de graves problèmes de santé. Ce lundi, elle s’est exprimée dans un discours lu pour elle à la tribune des Nations Unies.

Emprisonnée depuis 2021, Narges Mohammadi est devenue le symbole du combat des femmes iraniennes face au régime de Téhéran. Lauréate du prix Nobel de la paix, cette militante de 51 ans s’est invitée à la tribune des Nations Unies à Genève ce lundi à travers un discours lu par un responsable de l'ONG Ensemble contre la Peine de Mort.

"Je m'adresse à vous avec une grande inquiétude. Le peuple iranien endure des violations systématiques, généralisées et institutionnalisées des droits humains", explique-t-elle dans sa déclaration. Elle estime que depuis la récente vague de protestations et de mouvements en faveur de la vie et de la liberté des femmes, "la répression s'est intensifiée".

"Il est impératif que nous, citoyens iraniens et membres de la communauté internationale, évaluions notre approche pour lutter efficacement contre ces crimes", a-t-elle poursuivi, appelant l'ONU et les organisations de défense des droits humains à "exercer une pression systématique et globale" sur l'Iran.

Narges Mohammadi a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis 25 ans pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et la peine de mort. Incarcérée depuis novembre 2021, elle n'a pas vu son mari et ses jumeaux installés à Paris depuis plusieurs années.

À l'ONU, plusieurs pays soutiennent Téhéran

Elle a également été privée l'an passé du droit de téléphoner depuis sa prison, y compris à ses proches. D’après le rapporteur des Nations Unies sur l'Iran, Javaid Rehman, elle "souffre de graves problèmes de santé, notamment de graves problèmes cardiaques et pulmonaires, ce qui met sa santé en grand danger".

Son intervention à la tribune de l’ONU intervient quelques jours après la publication d’un rapport de la mission d'enquête de l'ONU sur l'Iran. Il établit que la répression des manifestations de 2022, après la mort de la jeune Mahsa Amini, a institué une "discrimination institutionnalisée" envers les femmes et les filles a mené à "des crimes contre l'humanité".

Lundi, la représentante iranienne Somayyeh Karimdoost, a dénoncé un rapport qui n'est "ni factuel, ni professionnel, et encore moins juste et équilibré". Un petit groupe de pays, dont la Russie, le Bélarus, le Venezuela, Cuba, la Corée du Nord et la Syrie et la Chine, ont apporté leur soutien à l'Iran, rejetant ce qu'ils estiment être une "politisation" des droits humains.