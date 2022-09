Iran : des manifestants dispersés après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs

La mort de Mahsa Amini survient alors que la controverse enfle sur la conduite la police des moeurs qui patrouille dans les lieux publics pour vérifier l'application de la loi sur le foulard et d'autres règles islamiques. Depuis la Révolution de 1979, la loi impose à toutes les femmes le port d'un voile recouvrant la tête et le cou tout en dissimulant les cheveux. Cependant, ces deux dernières décennies, de plus en plus de femmes à Téhéran et dans d'autres grandes villes laissent des mèches de cheveux, voire plus, dépasser de leur voile.