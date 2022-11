Iran : deux Français supplémentaires détenus, sept au total

Parmi les sept otages, figurent la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Benjamin Brière y est aussi détenu, arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans et huit mois d'emprisonnement pour espionnage, ainsi que deux syndicalistes, Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai dernier. Début octobre, Téhéran avait diffusé une vidéo présentée comme des "aveux" de ces derniers, entraînant une réaction virulente du quai d'Orsay, qui avait dénoncé une "mise en scène indigne" et évoqué pour la première fois des "otages d'État".