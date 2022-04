Iran : les exécutions de femmes en forte hausse

Dans leur rapport, les ONG soulignent "à quel point la population iranienne conteste les pratiques du régime". "Le soutien de l'opinion publique à la peine de mort a fortement diminué, tandis que la tendance à la diya (prix du sang) et au pardon a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes", indiquent-elles. "La pratique inhumaine (de la peine de mort pour punir un meurtre, NDLR) n'est pas populaire parmi les Iraniens", dénonce Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur de IHR. "Elle est utilisée par les autorités pour répandre la peur et faire de simples citoyens des complices de leur brutalité et de leur violence", souligne-t-il.