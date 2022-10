Iran : la chanson "Baraye" devient l'hymne des manifestants, son auteur poursuivi

Mais son compositeur, un chanteur pop iranien âgé de 25 ans à peine, aurait été arrêté le 29 septembre, quelques jours après avoir sorti "Baraye". L'agence de presse ultra-conservatrice Tasnim a indiqué mardi que le jeune homme avait été arrêté "pour avoir manifesté son soutien aux émeutiers et sa solidarité avec les ennemis en publiant la chanson sur les réseaux sociaux sans en obtenir l'autorisation". Shervin Hajipour a été libéré mardi, a annoncé un procureur local de la province septentrionale de Mazandaran à l'agence officielle Irna, précisant qu'il continuait de faire l'objet d'une procédure judiciaire.

Sa chanson, quant à elle, a été supprimée de son compte Instagram, qui cumule plus d'1,7 million d'abonnés. Selon ses proches, le musicien aurait agi sous la contrainte. Le titre aurait aussi été enregistré au nom d'un autre compositeur, ce qui a permis un dépôt de plaintes pour violation de droit d'auteur et donc son retrait de plusieurs plateformes. La vidéo reste toutefois largement partagée et téléchargée sur YouTube, toujours diffusée dans les rues et reprise par de jeunes Iraniens qui se filment en l'interprétant.