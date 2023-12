La famille de l'Iranienne Mahsa Amini empêchée de se rendre en France pour le prix Sakharov

Les parents et le frère de Mahsa Amini ne pourront pas assister à la cérémonie du prix Sakharov, en France, selon leur avocat. Ce prix devait être remis à la jeune femme, morte sous les coups de la police des mœurs en Iran pour un voile mal porté, en septembre 2022.

La famille de Mahsa Amini ne pourra pas lui rendre cet hommage. Alors qu’ils devaient se rendre en France pour recevoir le prix Sakharov, décernés à l’adolescente à titre posthume, ses parents et son frère ont été empêchés de quitter l’Iran. Selon leur avocate, Me Chirinne Ardakani, à nos confrères de l’AFP, ces derniers ont été "interdits de monter à bord du vol qui devait les conduire en France (…) alors qu’ils étaient munis d’un visa". Leurs passeports ont ensuite été confisqués.

La plus haute distinction de l'UE

C’est finalement leur autre avocat, Me Saleh Nikbakht, qui a pu atterrir à Paris ce samedi 9 décembre "pour recevoir en leur nom le prix" du Parlement européen. Le 19 octobre dernier, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été décerné à Mahsa Amini et au mouvement "Femme, Vie, Liberté". Remis pour la première fois en 1988 à Nelson Mandela et à Anatoli Martchenko, ce prix s'avère être la plus haute distinction de l’UE en matière de droits de l'homme. Il "honore les personnes, les groupes et les organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la défense de la liberté de pensée", d'après le Parlement européen.

Mahsa Amini, 22 ans, est morte en Iran le 16 septembre 2022, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Sa disparition, après avoir été battue en détention, a déclenché dans le pays une vague sans précédent de manifestations. Des femmes, mais aussi des hommes, sont descendus dans la rue pendant des mois pour exiger plus de liberté. Cette révolution a été brutalement écrasée par le régime iranien, entrainant des centaines de morts et des milliers d’arrestations. Par ailleurs, plus de 600 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année en Iran, selon l’ONG Iran Human Rights. Un record pour le pays depuis huit ans.

"Alors que le Nobel se tient au même moment, les autorités iraniennes n'ont jamais été aussi mobilisées pour éviter que les familles des victimes prennent la parole auprès de la communauté internationale", a aussi estimé Me Chirinne Ardakani, selon qui "les autorités sont fébriles à l'égard de toute expression de soutien de la communauté internationale". Début octobre, le prix Nobel de la Paix a été remis aux femmes iraniennes, par l'intermédiaire de Narges Mohammadi de son mouvement "Femme, Vie, Liberté".