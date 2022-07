Iran : la fille de l'ex-président Rafsandjani inculpée après des propos polémiques

En Iran, on ne dit pas haut et fort ce qu’on pense tout bas, même lorsqu’on est la fille d’un ancien président. Ce dimanche, l’ex-députée et militante des droits des femmes, Faezeh Hachemi, a été inculpée pour des propos tenus quelques mois plus tôt sur les réseaux sociaux. "L'acte d'accusation a été transféré au tribunal, où elle a été inculpée d'activités de propagande contre le système de la République islamique d'Iran et de blasphème", a déclaré Ali Salehi, le procureur de la République de Téhéran, cité par Mizan Online.