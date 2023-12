L'Iran exécute un homme accusé d'être un agent du Mossad

La justice iranienne a appliqué, samedi 16 décembre, la peine de mort contre un homme, reconnu coupable d'avoir coopéré avec le service de renseignement israélien. L'identité de "l'espion" n'a pas été révélée par Téhéran, qui cherche à débusquer depuis des mois des individus qui seraient potentiellement des agents du Mossad.

Il aurait été un agent dormant du Mossad en Iran. Un homme, reconnu coupable d'avoir "coopéré" avec le service de renseignement israélien, a été exécuté, samedi 16 décembre, par la justice iranienne. "La peine de mort a été appliquée ce matin (samedi) dans la prison de Zahedan, chef-lieu de la province du Sistan-Baloutchistan contre l'espion du régime sioniste", a annoncé l'agence de l'Autorité judiciaire, Mizan Online, sans toutefois révéler l'identité du condamné.

Ce dernier avait été accusé de "coopération en matière de renseignement et d'espionnage au profit" d'Israël, "collecte d'informations classifiées" et de "propagande au profit de groupes et d'organisations opposés à la République islamique d'Iran".

Ces derniers mois, Téhéran a annoncé à plusieurs reprises l'arrestation d'agents travaillant pour les services de renseignement de pays étrangers, notamment son ennemi juré Israël. La République islamique a déjà accusé l'État hébreu d'avoir saboté certains de ses sites nucléaires et d'avoir assassiné plusieurs scientifiques iraniens. En décembre 2022, quatre hommes ont été pendus après avoir été condamnés à mort pour "coopération" avec les autorités de Tel-Aviv.

Plus de 600 personnes ont été exécutées en Iran jusqu'à fin octobre cette année, le chiffre annuel le plus élevé depuis huit ans, selon un décompte d'Iran Human Rights (IHR), un groupe de défense des droits humains, basé en Norvège.