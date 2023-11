Iran : la Nobel de la paix Narges Mohammadi entame une grève de la faim en prison

Selon un électrocardiogramme réalisé par un médecin en prison, elle a besoin d'une hospitalisation d'urgence, précise la famille. Et cette dernière de critiquer "la République islamique", "responsable de tout ce qui peut arriver à notre Narges bien-aimée".

Militante contre la peine de mort et les droits des femmes, Narges Mohammadi a été récompensée en octobre par le Nobel pour "son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous".