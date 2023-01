Iran : la peine de mort, dernière arme du pouvoir pour mettre fin à la contestation

Mohammad Mehdi Karami a été pendu à Téhéran, samedi 7 janvier, aux côtés de Seyyed Mohammad Hosseini. Le crime de ces deux hommes, âgés de 22 ans et 39 ans ? Avoir battu le pavé, comme des dizaines de milliers d'autres Iraniens depuis septembre dernier, pour réclamer une évolution des mœurs dans leur pays. Les deux condamnés à mort ne sont plus des cas isolés : depuis un mois, les cas se multiplient.

Dernier exemple en date ? Le cas de Javad Rouhi. Ce mardi, il a été condamné pour avoir été "le meneur d'un groupe d'émeutiers" à Noshahr (nord) et avoir "incité et encouragé les citoyens à l'émeute", a affirmé Mizan Online. Le verdict du tribunal précise qu'il sera pendu notamment pour "corruption sur terre", "apostasie par profanation du Coran en le brûlant" et "destruction et incendie de biens publics".