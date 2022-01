Iran : le Français Benjamin Brière condamné à 8 ans de prison pour espionnage

"Benjamin Brière n'a évidemment pas - ni jamais - bénéficié d'une forme de procès équitable devant des juges impartiaux. Pour rappel, il n'a bénéficié d'aucun droit à se défendre, d'aucun accès aux éléments de l'accusation, aucune possibilité de préparer et présenter une défense devant les juges du tribunal révolutionnaire", a ajouté son avocat, en s'alarmant de l'état de santé du jeune homme. "La famille de Benjamin Brière en appelle aujourd'hui aux autorités françaises afin que les mesures soient prises immédiatement pour permettre son rapatriement", a-t-il ajouté.

Blandine Brière, la sœur du Français, a estimé pour sa part que son frère était un "otage politique". "Il est clair que c'est un procès politique utile pour l'Iran, qui envoie un message au gouvernement français", a-t-elle déclaré à l'AFP. "On n'est rien face à ça, on se sent comme des pions dans un jeu diplomatique", a-t-elle ajouté.